Вартість гречки на українському ринку знизилася майже наполовину, порівняно з минулим роком, – повідомляє Держстат. Серед причин називають скорочення експорту крупи за кордон, а відтак і її перевиробництво в Україні.

Ціна гречки на тернопільському ринку коливається від 20 до 30 грн. за кг. У магазинах вартість крупи аналогічна.

«На початку повномасштабного вторгнення спостерігався підвищений попит на гречку. Люди практично розмітали її з полиць. Через дефіцит тоді ціни почали підвищуватися. І ми могли спостерігати 60 та 80 грн. і вищі ціни. Зараз ситуація стабілізувалися, ну і загалом дещо змінилася. Експорт за кордон значно скоротився. Відповідно більшість крупи залишається в Україні, попит не є високим. Ці тенденції і впливають на ціноутворення. Звісно, ситуація залишається негативною для виробників, ну і позитивною для звичайних покупців», – зазначає керівниця торгової мережі Уляна Бура.

За прогнозами фахівців, ціни на гречку найближчим часом залишатимуться стабільними. Запасів крупи в регіоні достатньо, спостерігається її перевиробництво.