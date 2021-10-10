Сьогодні до “помаранчевої” зони карантину потрапило 15 регіонів України, – повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Серед них і Тернопільщина.

За інформацією МОЗ, в областях “помаранчевої” зони перевищено рівень захворюваності на коронавірус, показники госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем. Зокрема, на Тернопільщині простежується стрімке збільшення кількості хворих.

“Ситуація, яку ми спостерігаємо зараз, є прогнозованою. Ми вступили у сезонний підйом захворюваності. До такої ситуації також призводить наша загальна недисциплінованість. А загалом реєстрація нових випадків залежить від багатьох складових — від налагодженості лабораторних обстежень, від кількості людей, які обстежуються, від доступності медичної допомоги, своєчасності звернення людей. Початок хвороби часто нагадує ГРВІ, більшість людей не налаштована серйозно сприймати цю недугу. Звернення за медичною допомогою відбувається в більш пізній період, що тягне за собою певні наслідки”, – каже епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Додамо, у «помаранчевій» зоні будуть застосовуватися обмеження «жовтого» рівня. Плюс додаткові обмеження на свій розсуд зможуть вводити місцеві влади.

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