У Тернополі перенесли початок шкільних канікул з 29 на 22 березня.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом через складну епідемічну ситуацію. Якщо вона за тиждень не покращиться, то у старших класах шкіл запровадять дистанційне навчання, а учні 1-4 класів вчитимуться у звичному режимі.

«Ми пропонуємо перенести канікули, вони в нас були плановими з 29 березня, ми пропонуємо перенести канікули на 22-ге березня. Канікули будуть по 28 березня. А наступний тиждень пропонуємо перевести на дистанційне навчання учнів середніх і старших класів. Пропонуємо учням 1-4 класів на наступний тиждень вчитися у звичному режимі. А дошкільні установи просимо, щоб максимально дотримувалися визначених карантинних вимог. Якщо ще два-три тижні тому ситуація була стабільною, то починаючи з понеділка ми відстежуємо негативну динаміку захворюваності на грип, ГРВІ, COVID-19 серед учнів і педагогічних працівників. На сьогоднішній день в двох школах (№3, №10 учнів п’ятих-одинадцятих класів переведено на дистанційне навчання, у двадцяти-двох школах закриті окремі класи. Щодо дітей у дошкільних установах, то хворих наразі немає. Хворі є деякі вихователі, на сьогоднішній день закрито вісім груп», – каже начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк.

Додамо, вищі навчальні заклади самі вирішують, як проходитиме навчання: очно чи дистанційно. Більшість вишів області наразі працюють дистанційно.