Позачергова сорок п’ята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 31 січня о 12.00. Розпорядження про її скликання міський голова Сергій Надал підписав 29 січня.

На пленарному засіданні депутатам запропонують розглянути два питання: «Про надання в позичку (безоплатне користування) майна комунальної власності» та «Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти м.Тернополя в 2020 році». З обох питань доповідатиме начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк.

Перше питання стосується продовження термінів дії договорів безоплатного користування майном комунальної власності терміном до 31.12.2020 року установам, громадським організаціям, об’єднанням. Йдеться про ті організації, які розташовані в освітніх закладах та управлінні освіти. Всього є дев’ять таких користувачів.

У проекті другого питання йдеться про те, щоб надати в безоплатне користування приміщення харчоблоків їдалень навчальних закладів суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацією харчування учнів. Роблять це з метою належної організації харчування учнів в навчальних закладах Тернополя і зберігання продуктів харчування. Запропоновано надати приміщення 26-ти підприємцям до кінця 2022 року. У документі також вказано, що у випадку перемоги у тендері на організацію харчування нового суб’єкта підприємницької діяльності укладений договір позички достроково припиняє свою дію з моменту завершення процедури закупівлі.

Ольга Трач

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