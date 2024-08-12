Тридцять сім випускників Тернопільської громади отримають грошові винагороди за найвищі бали, отримані під час складання національного мультипредметного тесту.

Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії міськради 12 серпня.

– Ми преміюємо за високі досягнення у навчанні одноразовою грошовою премією випускників закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради за результатами національного мультипредметного тесту, – прокоментувала Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Таких учнів у нас є 37. З них двоє отримали по 200 балів з трьох предметів і троє – з двох предметів, решта отримали по 200 балів з одного предмету. За 200 балів з одного навчального предмету передбачено премію у розмірі 4000 гривень; за 400 балів з двох навчальних предметів – у розмірі 8000гривень; за 600 балів з трьох навчальних предметів – у розмірі 16000 гривень.

Під час розгляду цього проекту рішення депутат Іван Сороколіт запропонував підняти розмір виплат випускникам. Депутатка Любов Вовк зазначила, що на комісії при обговоренні цього рішення управлінням міськради рекомендували розглянути можливість збільшити суми виплат кращим випускникам. Міський голова Сергій Надал зазначив, що для цього необхідно внести зміни у бюджет і при плануванні та затвердженні бюджету громади на наступний рік ці пропозиції будуть розглянуті.

Також йшлося про те, щоб діти отримали виплати у вказаних сумах, без відрахування податків. Тому рішення проголосували разом з дорученням управлінню освіти здійснити нарахування таким чином, щоб діти отримали повні суми: чотири, вісім та шістнадцять тисяч гривень.

Ольга Трач