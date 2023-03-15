Сьогодні набуває популярності середземноморська дієта. Доведено, що люди, які слідують такому типу харчування, є здоровішими та живуть довше. А що ж за страви Середземномор’я без морепродуктів! Де купити морепродукти найвищої якості, як вибрати та скільки споживати? Шукайте відповіді на всі запитання нижче.

Скільки вживати?

Морепродукти — якісний білковий продукт, що має низьку жирність та калорійність. Їх споживання не псує фігуру. До того ж мідії, креветки та кальмари містять в собі купу корисних речовин, зокрема:

вітаміни групи B;

йод;

цинк;

фосфор;

залізо;

хром;

кобальт.

Але разом з тим, є теорія, що певні морські продукти накопичують в собі дуже велику кількість ртуті. При надмірному споживанні вона може викликати певні негаразди. Зокрема негативно впливати на стан нервової системи. Стовідсоткових доказів наразі немає. Але вчені все ж таки не рекомендують їсти мідії та креветки кілограмами. Навіть якщо вони точно мають високу якість.

Максимальний об’єм разової порції — 200-300 г. Споживати її оптимально 2-3 рази на тиждень. Саме таким чином можна отримати всю користь від морепродуктів і вберегти себе від можливих ризиків.

Як вибирати морепродукти?

Щоб морські продукти приносили суцільну користь, треба ставитись до їх вибору з великою відповідальністю. Зіпсовані морепродукти можуть викликати серйозне отруєння. Тому уважно перевіряйте строки придатності й зовнішній вигляд:

креветки варто купувати з головою, щоб упевнитись в рівномірному забарвленні та цілісності хітинової оболонки;

мідії, що продаються зачиненими, повинні бути насправді зачинені, до того ж дуже щільно;

кальмари краще купувати цілими, не чищеними, так ви точно зможете впевнитись в якості й свіжості обраної тушки.

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