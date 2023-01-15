“Різдвяне диво” завершилося: хто переміг цього року

Традиційний загальноміський конкурс «Різдвяне диво» завершився. Нагородження переможців відбулося під час обрядового дійства «Нова радість стала» 15 січня на Театральному майдані. Подяки міського голови та грошові сертифікати отримали усі, хто зайняв 1-3 місця.

Найкращі роботи визначали у трьох номінаціях. Перше місце у номінації «Різдвяна шопка» зайняла вихованка гуртка Школи народних ремесел Афанасія Гуска. Найкращим у номінації «Вертепна атрибутика» став виріб вчителя трудового навчання школи-медичного ліцею №15 імені Лесі Українки Олега Вовчишина. У номінації Ялинкова прикраса» переміг колектив творчої групи гуртків «Колаж» та «Диво-вовна» Центру творчості дітей та юнацтва.

Вироби учасників конкурсу усі бажаючі можуть оглянути в Українському домі «Перемога» до 22 січня. Там також діє виставка традиційної різдвяної атрибутики, дідухів, павуків, ялинкових прикрас. Окрім цього, у мистецькій резиденції «Додому на Різдво» працівники бібліотек міста проводять різноманітні майстер-класи, а майстри Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді показують, як зробити дідуха.