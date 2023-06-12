Сезон полуниць розпочався на Тернопільщині. На тернопільських ринках і в магазинах вартість цих фруктів знизилася. Ціни коливаються від 45 до 80 гривень за кілограм.

Жителька Кременецького району Олена Грабовецька вирощує полуниці самостійно. Жінка каже: вони вродили цього року добре.

«Полуниці цього року гарні. Ми влаштували для них полив, було багато сонця, то маємо зараз гарний врожай. На самому початку сезону ціни були високими, від 100 грн. за кг.. Зараз вони здешевшали. Продаємо полуниці в середньому по 55 гривень за кілограм. Люди активно купують. На ринку багато полуниць, привезених з інших областей, але люди досить активно розбирають наші полуниці, з нашої області. Думаю, до піку сезону ціни ще будуть знижуватися. Хоча, відповідно до курсу долара, нині це не є дорого. Можна сказати, віддаємо за низькою ціною. Коли людина купує оптом, то виходить ще дешевше».

Продавці кажуть: наразі пропозиція полуниць на ринку перевищує попит. Покупці чекають фруктів за нижчими цінами.