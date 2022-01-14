13 січня відбулася прем’єра кліпу Тернопільського гурту Bugs & Bunny до славнозвісної щедрівки «Ой сивая зозуленька».

Це друге відео на різдвяну тематику, повідомляє Терен. Щедрівка входить до святкового авторського альбому “Зимовий двіж”. Народжувався альбом довго, в планах зрів ще з 2014 року, але муза до колективу Bugs & Bunny прийшла саме у 2019 році, коли він поповнився новим інструментом – бандурою.

– Створення альбому в акустичному стилі в поєднанні електроніки було для нас суцільним експериментом. Нам дуже допоміг саундпродюсер Назар Юник, якому ми довірили ідею, мелодію та наші вміння гри, а він вже створив цілісну музичну картину, – розповідає Мар’яна Гордій, вокалістка гурту Bugs & Bunny. – Кліп на “Зозуленьку” теж каже став для гурту свого роду експериментом.

Була створена колаборація із талановитими митцями Тернополя:

Іванною Сивак – стилісткою, дизайнеркою. Вона одягнула учасників гурту в одяг власного виробництва – українські сукні та сорочки, хусточки та пояски вишиті різноманітними кольорами та узорами;

Ліліаною Антонів – інша майстриня, яка доповнила образи.

– Так багато красивого намиста різних кольорів й величини ми ще не бачили й близько. В них відчулося все багатство української культури. “Помірявши і відчувши їх вагу на собі, я відчула себе панночкою”, – ділиться враженнями солістка.

Також свою творчу руку приклали візажист Роксолана Ковалюк і салон “Іріс”, які вже остаточно довершили образи.

На запитання чим унікальним вирізняється ваше виконання відомої щедрівки, Мар’яна відповіла:

– Звичайно, це популярна щедрівка, яку чув кожен. І ми хотіли вирізнитися, зробивши її іншою – сучасною, танцювальною, поєднали ритми “Latin group” з автентичною мелодією, застосували електронні звуки та звучання акустичних інструментів, таких як бандура, кахон, акустичний бас, акустична гітара, укулеле… Яскраві українські образи у кліпі доповнили і створили одне ціле – справжню сучасну українську “Зозулю”.

Наостанок нашого спілкування гурт Bugs & Bunny звернувся із вітаннями та побажаннями до тернополян.

– Різдво та Святвечір – це родинне свято. Де б ми не були, ми завжди приїжджаємо до рідних та близьких саме в ці дні. Тож нехай вже сьогодні до Вашої оселі завітає Різдвяний дух, затишок та тепло. Нехай усі тривоги покинуть Вас, а дитяча радість наповнить душу. Христос народився! Славімо Його!