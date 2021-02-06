“Зимові забави” влаштували для малечі у Тернополі. Діти змагалися у різноманітних зимових видах спорту. Усім учасникам ігор вручили оригінальні подарунки.

Хлопчики та дівчатка зібралися на універсальному спортивному майданчику. Розважальна програма об’єднала і дітей, і дорослих.

«Із задоволенням грала різні ігри із своїм сином. Атмосфера була дуже чудовою. Дитині сподобалося. Рада, що у Тернополі організовують такі чудові змагання для малечі, є де гарно провести час. Дитина так захопилася, що не можна було відірвати від гри. Шкода, що снігу мало. Але хороший настрій компенсував не дуже гарну погоду», – каже тернополянка Ольга Карнаух.

Організатори передбачили цікаві заняття для дітей від 6 до 14 років. Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, брали участь у “Зимових забавах” всі охочі.