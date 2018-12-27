Зимові розваги у Тернополі триватимуть до середини лютого. Програма

27/12/2018 Розмір тексту:

Дійства під час різдвяно-новорічних свят на основних локаціях у Тернополі – на Театральному майдані та Набережній ставу – триватимуть до середини лютого.

За цей час на вищезгаданих локаціях відбудуться святкові ярмарки, концерти, святкування Нового та Старого Нового року, Парад вертепів та багато інших дійств.

Програма:

1. Сімейні розваги на Театральному майдані – 30 грудня з 14:00год.

2. Зустріч Нового Року (Театральний майдан) 31 грудня – 1 січня

3. Новорічний концерт на Театральному майдані за участю іноземних колективів (Грузія, Туреччина, Македонія) – 9 січня

4. Маланка, фестиваль, віншування, Старий Новий Рік – 13 січня

5. Водохреща, купання в озері, гастрофестиваль Гарячих напоїв – 19 січня

6. Парад Вертепів – 20 січня

7. Global East Festival культур від Aiesec – 27 січня з 13:00 год.

8. Закриття роботи локацій на Театральному майдані.

9. Вікенд снігу та скульптур на Набережній ставу – 9 -10 лютого

10. Фестиваль повітряних куль «Файне небо» – 13 -15 лютого

До слова, Тернопіль увійшов у топ-5 найбільш популярних напрямків подорожей в межах України, серед яких є ще Карпати, Київ, Одеса та Буковель.