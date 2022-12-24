У Тернополі влаштували зимові розваги для особливих дівчат і хлопців

Зимові розваги для молоді з інвалідністю влаштували у Тернополі. У проекті взяло участь 20 дівчат і хлопців. Деякі з них випробували екстремальні види спорту.

На реалізацію проекту оздоровлення молоді з інвалідністю взимку у Тернополі наважилися вперше, – каже керівниця громадської організації «Бебіко» Ольга Гордієнко. У результаті – дівчата і хлопці можуть соціалізовуватися, а відтак розвиватися.

«Вперше за 12 років існування організації ми наважились на реалізацію проекту оздоровлення молоді з інвалідністю взимку! Це було впевнене швидке рішення, максимально швидкий збір учасників. До нас приєдналося 20 осіб. Вони могли відпочивати та розважатися в досить екстремальних умовах. Отримали максимум наших можливостей. У результаті ми впорались, змогли, зробили. Дякуємо усім за допомогу в реалізації задуму».

Під час проекту з оздоровлення дівчата і хлопці отримали чимало позитивних емоцій.