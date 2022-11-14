Зимове похолодання насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, наприкінці тижня можливі заморозки, а місцями спостерігатиметься мокрий сніг.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями передбачається похмура погода. Втім, обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці очікуються тумани, у яких видимість погіршуватиметься до 200 – 500 м.

«Вже у середу-четвер в Україні буде сніг. Не повсюди, але в багатьох районах. Зниження температури повітря відбуватиметься поступово: у понеділок-вівторок до +3 +8 градусів, а з четверга – до 3 морозу. 14-го листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3+8 градусів, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях. Антициклон – область високого атмосферного тиску, утримуватиме будь-які опади від України, переважатиме завтра суха, навіть часто із сонцем, погода. А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з’являться “мінуси” та випадатиме мокрий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями спостерігатиметься тенденція до похолодання. Через тумани синоптики оголосили І рівень небезпечності.