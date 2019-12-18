«Весняна» погода на Тернопільщині набирає обертів.

Упродовж доби денна температура повітря прогріється до п’ятнадцяти градусів вище нуля. Порівняно високими залишатимуться і нічні температурні показники.

Завтра остаточно прокинуться усі ведмеді, бабаки та хто там ще засинає на зиму, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Температура повітря в Україні протягом дня досягатиме +15 градусів.

«При такому теплі, які там дощі… Лише або сонце або теплі хмарки. Тобто, опадів завтра не передбачається. Антициклон Urte з районів Чорного моря, Туреччини повідганяє усі дощі та сніги з нашої території. Південно-західний вітер буде або невеликим, або максимум помірним. До кінця тижня в Україні втримається тепла погода. Дощі з`являться ближче до суботи. А поки що – сухо й тепло».

Отже, як мінімум, до кінця тижня жителі краю зможуть насолоджуватися теплом і сонцем. А далі до регіону повернуться дощі. Якою буде погода на Новий рік, метеорологи поки прогнозувати не беруться.

Софія Романська