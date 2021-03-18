Цими днями на Тернопільщині температурні показники знижуватимуться до 5 градусів морозу. Місцями можливі невеликі снігопади, також дошкулятиме сильний північно-західний вітер. Погода відповідатиме холодній порі року.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температурні показники вночі коливатимуться від 3 до 5 градусів морозу, вдень від нуля до двох градусів тепла. Холодна погода протримається і вихідними.

«Загалом завтра сильного вітру не очікується, суттєвих опадів також, хіба що залишки діяльності циклону спровокують невеликий дощ або мокрий сніг. Але нічого серйозного. Температура повітря протягом дня 19-го березня у більшості областей України передбачається в межах 2-6 градусів тепла, найближчої ночі в західних областях може бути навіть до 3-7 градусів морозу», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, потепління прийде з 22 березня. А поки жителям краю радять тепло одягатися, вживати вітамінізовану їжу та дотримуватися карантинних правил.