Сьогодні в Пекіні стартують ХХІV зимові Олімпійські ігри. Загалом на них будуть представлені НОК з 91 країни, в тому числі й такі… ну, дуже “зимові” Гаїті, Саудівська Аравія, Самоа, Тринідад та Віргінські острови.

Збірна України на зимових Іграх виступає з 1994 року. На попередніх 7 “білих” Олімпіадах наша команда виборола 3 “золота”, 1 “срібло” та 4 “бронзи”. Олімпійськими чемпіонами ставали фігуристка Оксана Баюл у 1994 році, жіноча біатлонна естафета у 2014 році у складі сестер Віти та Валентини Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної (Білосюк) та фрістайліст Олександр Абраменко в 2018 р.

Організатори Олімпіади ще раніше заявили, що за Іграми зможуть спостерігати лише “обрані” глядачі – фанати з-за меж країни не будуть допущені на змагання. У своїй заяві оргкомітет зазначив, що його заходи спрямовані на створення “приємної обстановки для проведення Ігор”. “З огляду на важку та складну роботу щодо боротьби з епідемією, а також для захисту здоров’я та безпеки тих, хто пов’язаний із Іграми, початковий план пропозиції квитків для широкої публіки був змінений на користь глядачів з окремих груп”, — йдеться у заяві. Отож, глядачів на Іграх буде мало, і умови для них будуть ще суворіші, ніж на торішній літній Олімпіаді в Токіо.

Попри не надто втішні останні результати наших атлетів, українські шанувальники спорту все ж сподіваються хоча б на їхні окремі успіхи на головних змаганнях чотириріччя. Зокрема, міністр спорту України Вадим Гутцайт вважає, що навіть одна медаль на Олімпіаді – 2022 буде позитивним результатом. А трохи пізніше шеф українського спорту заявив, що якщо наші атлети повернуться з Пекіна без жодної нагороди, то це розцінюватиметься як провал. “Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п’єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі”, – сказав Гутцайт.

Однак, якщо вірити прогнозам компанії Gracenote, на зимовій Олімпіаді-2022 Україна не виграє жодної медалі. Фаворитом Ігор аналітики вважають Норвегію, якій прогнозують 44 медалі (22 золоті). Друге місце віддають збірній ОКР (22 медалі, 14 золотих), третє – Німеччині (27, 11 золотих). Все ж, змагатися у нашій команді є кому: олімпійські ліцензії завоювали 45 українських спортсменів і спортсменок.. Це на 12 більше, ніж на Олімпіаді-2018. У складі нашої команди 3 олімпійські чемпіони: Валентина Семеренко, Юлія Джима та Олександр Абраменко. Ще недавно їх було четверо, але вже в Пекіні коронавірусне нещастя спіткало Олену Білосюк (до неї нині додався ще й фігурист Іван Шмуратко). Боротимуться вони та їхні партнери по команді не лише за престиж країни і свій власний – є й вагомий матеріальний стимул: здобуте “золото” Олімпіади оцінюється у 125 тис. доларів, “срібло” – у 80 тис. і “бронза” – у 55 тис.

Тим часом українські атлети вже трохи обжилися в олімпійському селищі й надсилають звідти світлини. А скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про несподівані проблеми, з якими зіткнулася наша команда на шляху до Китаю. За його словами, тамтешня влада вимагала гроші за проведення ПЛР-тесту… боб-саней. “Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боб-саней та усіх речей у контейнері, в якому це все прибуло в Китай. Як ви думаєте, звідки будуть брати мазок?”, – написав не без гумору Гераскевич.

А справді – звідки?