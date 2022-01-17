“Зима змін” – спортивний марафон під такою назвою організовують у Тернополі. Долучитися до дійства закликають всіх, хто хоче покращити фізичну форму до весни.

Триватиме спортивний марафон до кінця січня. Учасники практикуватимуть здорове харчування, фізичну активність, психоемоційний аналіз та різні методи самомасажу.

“З 17 по 31 січня на наших сторінках у соціальних мережах ми публікуємо дописи на теми здорового харчування, корисних звичок, фізичної активності, психоемоційного аналізу та методів самомасажу. Цей марафон ми доповнили новими цікавинками та практиками, які допоможуть вам повернутися у форму і досягнути омріяних параметрів тіла. Гарантуємо, що найбільш наполегливі учасники досягнуть мети!”, – зазначила директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Вікторія Безгубенко.

Долучитися до спортивного марафону “Зима змін” можуть всі охочі. Переможцям вручать подарунки.