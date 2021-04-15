Зима посеред весни: коли на Тернопільщині нарешті потепліє?

Складна погода на Тернопільщині протримається до кінця тижня. За словами синоптиків, температурні показники опускатимуться до нуля. Не обійдеться і без дощів, а місцями можливий мокрий сніг.

У західному регіоні погоду зумовлюють атмосферні фронти. Відтак поки що розраховувати на потепління не варто. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у п’ятницю на Тернопільщині ще більше похолоднішає.

«Пройдуть дощі, а місцями можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться майже до нуля. Додаватимуть холоду пориви північно-західного вітру, місцями він сягатиме 15-20 метрів за секунду».

За попередніми прогнозами, складна погода збережеться і вихідними. У краї далі дощитиме, температурні показники будуть невисокими. Тож синоптики рекомендують не забувати парасолі і дбати про теплий одяг.