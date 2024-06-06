16 червня Благодійний фонд «МХП – Громаді» спільно з Федерація стронгмену України та МХП у межах програми реінтеграції ветеранів «МХП Поруч» ініціює комплексні інклюзивні змагання «Звитяга нескорених». Захід відбудеться за підтримки Тернопільської міської ради і міського голови Сергія Надала.

Долучайтеся до змагань у наступних видах:

жим лежачи на рази,

веслування на тренажері,

веробайк,

ривок гирі

Важливо, щоб кожен ветеран міг знайти себе в цивільному житті, зокрема і в спорті, щоб формувалася ветеранська спільнота та з’являлися можливості для взаємопідтримки між захисниками й суспільством.

Регламент змагань тут: https://bit.ly/3x1hLsh

Реєстрація до 12 червня тут: https://bit.ly/3R9Z5O5

Групові заявки на участь подавати на електронну адресу: zvytiaha.neskorenykh@gmail.com.

Залишилися питання? Звертайтеся: 093 294 25 84 (Юлія Михайлів).