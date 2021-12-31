Кілька днів тому у мережі Фейсбук з’явилося оголошення, у якому йшлося про те, що 71-річна тернополянка Анастасія загубила гроші.

Жінка на пошті отримала пенсію, вийшовши невідомо де і як загубила все до копійки. Тож бабуся з допомогою небайдужих звернулася до тернополян через Фейсбук, щоб повернули їй кошти, пише Реально.

Грошей ніхто не повернув, однак знайшлись добродійники, котрі вирішили зібрати для розгубленої жінки потрібну суму. Хто поповнив рахунок на телефоні, а хто дав готівкою.

Ррозчулена людською добротою, жіночка написала листа у якому щиро подякувала своїм добродійникам.