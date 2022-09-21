Про шляхетний і зворушливий вчинок розповіла мати Софійки Коваль із Хмельницького.

У Софійки діагностували важке генетичне захворювання – спінально-м’язову атрофію. Аби врятувати дівчинку, потрібні найдорожчі у світі ліки, які вартуюють майже два мільйони доларів. Півтора року батьки Софійки борються за її життя. За цей період вдалося зібрати 80% необхідної суми.

Суттєвий внесок для порятунку маленької хмельничанки днями здійснили батьки маленької тернополянки Юліани Данилишин. У дівчинки було онкологічне захворювання. Батьки також змушені були збирати кошти на лікування, проте врятувати дитину не вдалося. Відтак, зібрані кошти тернополяни пожертвували на лікування Софійки. Про це написала мати Софії Коваль у Фейсбуці.

“За майже півтора року збору ми зустрічали безліч добрих людей, які жертвували своїм часом, своїми коштами заради нашої донечки. Мені часто бракує слів, щоб описати свою вдячність, та я все ж стараюся їх знаходити.

Вчора на рахунок Софійки надійшов переказ 500 000 грн.

Ми хочемо висловити свою щиру подяку та глибокі співчуття одночасно!

Ці кошти для Софійки надіслали батьки маленької Юліани Данилишин (сторінка мами Юліани у фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100017584361564), яка на превеликий жаль, стала ангелочком.

Не існує у світі слів, які б відобразили те, що діється в моїй душі. Не існує слів, якими можна втішити батьків!

Низький вам уклін!

Добро, яке ви робите зараз – це свідчення величезної любові!”, – написала мати дівчинки.

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Допомогти Софійці можна, переказавши кошти за такими реквізитами:

Приват Банк (гривня)

4149 4993 8919 1253

4149 6090 0756 1261

Коваль Анна Миколаївна (мама)

Ощадбанк (гривня)

5167 8031 0841 7697

Коваль Анна Миколаївна (мама)

Monobank (гривня)

5375 4141 0450 3296

Коваль Анна Миколаївна (мама)

Приват Банк (долар)

5168 7451 0830 1216

Коваль Анна Миколаївна (мама)

IBAN

UA103052990000026206904579906

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOVO STR., KYIV,

01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

KOVAL ANNA

SIĘPMAGA.PL

https://www.siepomaga.pl/sofiia-sma

PKO

05 1020 2906 0000 1102 0460 1342

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Призначення платежу: Проект «Місця щасливих людей» на лікування Софії Коваль.