У неділю в Тернополі люди, які прогулювалися набережною, були вражені та зачаровані невеликим звіром, який виліз із озерної води, потрапивши їм на очі.

Очевидці поспішили зняти відео із цим як виявилося, бобром, що вийшов із води поласувати рослинністю. Дехто із тернополян, особливо юних, вперше побачив на власні очі такого милого звіра.

На своїй сторінках у мережі Фейсбук відеозаписи із тваринкою поспішили оприлюднити тернополянин Ігор Мамус і тернополянка Олена Кирилів.

Джерело: 0352.ua