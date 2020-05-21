19 травня оперативники відділу протидії злочинам, пов’язаних із незаконною торгівлею людьми, слідчі та працівники карного розшуку управління та територіальних підрозділів ГУНП в Рівненській області спільно зі спецпідрозділом «КОРД» і ротою поліції особливого призначення із залученням конвойної служби провели масштабну спецоперацію із порятунку 145 незаконно утримуваних осіб.

Працівники ВБЗПТЛ ГУНП в Рівненській області в результаті проведених розшукових заходів, оперативний супровід яких здійснювали працівники СБУ та прокуратури області, вийшли на слід злочинної групи у складі 21 особи. Ними виявилися уродженці Харківської, Рівненської та Тернопільської областей, які впродовж 2019 року організували та забезпечували діяльність реабілітаційних центрів, де нібито проходили курс лікування нарко- та алкозалежні особи. Утім, замість медичної терапії вони опинилися в умовах позбавлення та обмеження волі.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими слідчого управління ГУНП в Рівненській області, було встановлено, що вказана група розпочала свою злочинну діяльність зі створення одного реабілітаційного центру, розширивши їх до шести на територіях різних областей. Організатором виявився 44-річний уродженець Луганської області. Співорганізаторами стали 26-ти, 33-х та 29-річні уродженці Харкова. Ще 18 виконавців були у ролі медиків та волонтерів із Рівненської та Тернопільської областей. Як з’ясувалося, усі — раніше судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

У ході досудового розслідування поліцейські попередньо встановили, що пацієнтів із застосуванням обману та фізичної сили викрадали із їх помешкань та поміщали до реабілітаційних центрів. Тут їх обмежували у пересуванні, зокрема шляхом блокування вікон та дверей, телефонному зв’язку із родичами, вилучивши мобільні телефони.

Крім того, мінімально забезпечували харчуванням. До окремих потерпілих примусово, зв’язуючи особу клейкою стрічкою, застосовували крапельниці із медпрепаратами невідомого походження. Також деяких із утримуваних у центрах, зобов’язували до виконання різних робіт, зокрема будівельних, лісопильні та ремонту приміщень. Грошові кошти за це отримував керівник центру.

Під час проведених 27-ми обшуків на Рівненщині та Тернопільщині у так званих реабілітаційних центрах — орендованих елітних будинких, поліцейські виявили із різних міст України 145 незаконно утримуваних осіб. Серед них — неповнолітні, яких відправили на «лікування» від наркозалежності батьки.

Поліцейські вилучили транспортні засоби, документацію, засоби мобільного зв’язку, «медичні» картки пацієнтів, грошові кошти, банківські картки, лікарські препарати та інші речові докази. Орієнтовна вартість нелегального доходу від діяльності викритих «реабілітаційних центрів» становила понад мільйон гривень у місяць.

19 травня 15 зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та 22 — повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 146, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Встановлюється місцезнаходження решти осіб, причетних до вчинених злочинів. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та накладення арешту на вилучене майно.