Президент України Володимир Зеленський заявив, що Папа Римський Франциск займається питанням звільнення українського нацгвардіця Віталія Марківа.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter, передають Букви.

“Обіцяв Понтифіку передати вітання українському народу, до якого Папа почувається “близьким серцем”. Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України“, – написав президент.

Водночас прес-служба Офісу президента також повідомляє, що Зеленський з Папою Римським в ході телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі.

Президент України звернувся до Франциска з проханням про допомогу у звільненні все полонених українців, які незаконно утримуються в Росії, на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Крім того, Зеленський також запросив Папу Римського в Україну.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав Віталія Марківа винним і засудив його до 24 років ув’язнення. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення Марківа в Україну.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа. Рішення по апеляції може бути прийнято навесні 2020 року.

У січні народні депутати України підтримали проєкт постанови № 2717 “Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці”.