Голова Великогаївської об’єднаної територіальної громади Олег Кохман радить людям просити про допомогу сусідів, друзів та знайомих, аби дістатися роботи.

Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

Посадовець наголосив, що громада потрапила у червону зону. Відтак, на її території заборонені пасажирські перевезення, робота закладів освіти та громадського харчування.

“Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 00.00 год 07 вересня 2020 Тернопільський район та відповідно Великогаївська об’єднана територіальна громада включені до “червоної зони” карантинних обмежень в яку включено: заборона перевезення пасажирів пасажирським транспортом, заборона відвідувати навчальні та дошкільні заклади, заборона масових заходів, заборона роботи закладів харчування (кафе, ресторани).

У зв’язку із численними зверненнями особисто до мене, дописів у соціальній мережі Facebook – прошу Вас усіх віднестися з розумінням до даної ситуації і повідомляю що із завтрашнього дня не будуть здійснюватися регулярні перевезення із 15 сіл нашої громади,у разі виїзду на маршрут, перевізники будуть притягнені до адміністративної відповідальності з великими штрафними санкціями. А також навчальні заклади нашої громади школи та дитячі садочки переходять на дистанційний режим роботи.

Прошу Вас звернутися по допомогу до сусідів по проживанню, друзів, знайомих аби добратися на роботу.

Дотримуймося усіх правил карантину і сподіваюся найближчим часом Ми повернемося до звичного ритму життя”, – написав Олег Кохман.