Звернення Сергія Надала щодо річниці подвигу Героїв Крут

29/01/2019 Розмір тексту:

Шановні тернополяни! Українці!

29 січня ми вшановуємо пам’ять Героїв Крут. Більше ста років тому українські воїни, переважно молодь, цвіт української нації, зупинили більшовицьку орду і дали шанс вистояти молодій Українській народній республіці.

16 січня ми відзначали річницю героїчної оборони Донецького аеропорту. Окремі критики говорять про марність боротьби під Крутами, оборони Донецького аеропорту, Дебальцево та сотні інших битв сучасної війни. І лише справжній націоналіст та патріот розуміє, що у боротьбі за власну державу не буває марних жертв і марних втрат. Адже націоналіст — це той, хто робить те, що треба, коли навіть справа здається безнадійною. Він розуміє, що від його сьогоднішньої боротьби залежить майбутнє.

Вже у 1918 сучасники оцінили те, що зробили герої Крут. Це завдяки подвигу під Крутами вдалося досягти дипломатичного прориву та домогтися визнання УНР під час переговорів у Брест-Литовську.

Героїчна боротьба сучасних воїнів України дали так необхідний час, щоб шукати і знаходити союзників. Здобувати дипломатичні перемоги. Україна має союзників. Має економічну та військову допомогу. Економічні санкції знесилюють нашого ворога. А на початку був подвиг порівняно невеликої кількості героїв-націоналістів, котрі ладні були покласти життя за свою Батьківщину.

Подвиг героїв Крут і героїв сучасності можна описати одним з пунктів з декалогу націоналіста: «Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи», – попри страх і перевагу ворога у чисельності, ті, хто стояв під Крутами, виконали свій обов’язок. Так само його виконали оборонці ДАПу, Дебальцево та багатьох битв, про які ми дізнаємося лише згодом, а можливо ніколи не дізнаємося.

Згадуючи в ці дні про героїв Крут та героїв сучасності, маємо слідувати настановам великого духівника українців, Патріарха Йосифа Сліпого: «Пом’янім тих великих синів нашої України, що положили життя, щоб весь Нарід був вільним! То велика жертва любови та самопосвяти!»

На пам’яті про героїчне минуле будується майбутнє. Тому кожен окупант намагається зробити нашу історію неважливою. Той, хто це робить, ззовні, чи всередині країни є однозначним ворогом. А завдання кожного правдивого патріота та націоналіста — пам’ятати про героїв, які закладають основу майбутніх перемог, і будувати майбутнє.

Слава Україні!

Героям Слава!

Міський голова Тернополя Сергій Надал