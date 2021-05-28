Півтори години тривала шоста сесія Тернопільської міської ради. За цей час депутати прийняли декілька звернень до вищих органів влади, розглянули 17 фінансово-господарських питань та більше сотні – земельних.

Перед розглядом проектів рішень депутати прийняли три звернення: щодо недопущення підвищення тарифів для населення; щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень та щодо схвалення пакету законопроектів, які стосуються малої приватизації.

Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2021 року доповіла депутатам начальник фінансового управління Надія Кучер. За цей період до бюджету Тернопільської громади надійшло понад 577 мільйонів гривень, що на 20 мільйонів гривень більше від тієї суми, яка була запланована. Таким чином виконання бюджету у перші чотири місяці забезпечили на 103,6%. 506 мільйонів із отриманих коштів направили на фінансування різних галузей. Найбільше коштів виділено на галузь освіти – 278,4 мільйона. Заклади охорони здоров’я профінансовано на 18,9 мільйона, культури – на 18,5 мільйона, соціального захисту – на 19,3 мільйона, фізкультури і спорту – на 13,1 мільйона, утримання житлово-комунального господарства – на 42,1 мільйона. Отриману інформацію депутати взяли до відома.

Надія Кучер також озвучила рішення про внесення змін до рішення «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади». Йшлося про те, що наступного року в громаді діятимуть такі ж ставки податків, які діють зараз, тобто їх не підвищуватимуть. Це рішення депутати підтримали одноголосно.

Начальник управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Олег Соколовський розповів, які зміни внесли у Програму модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання на 2021-2024 роки.

– У програмі було передбачено модернізацію котелень, але не було передбачено влаштування попередньоізольованих труб для цих котелень, – пояснив він. – Тому вводиться пункт: влаштування попередньоізольованих труб для котелень на вулиці Київська,3с; Галицька,40; бульвар Просвіти,9. Знімаються кошти з одного пункту і перекидається на цей. Це внутрішня перекидка коштів в межах програми.

Депутати також підтримали рішення відповідно до якого житлове приміщення на вулиці Броварній, 25 включать у перелік об’єктів, що підлягають приватизації та затвердять до приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов. Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Сергій Ковдриш розповів, що це приміщення на першому поверсі триповерхового цегляного будинку. Воно потребує ремонту: заміни вікон, заміни електропроводки, влаштування каналізації та стяжки. Останній орендар приміщення виїхав з нього у грудні 2019 року і за півтора року пропозицій щодо оренди цього приміщення не надходило.

Питання про «Про внесення змін до історико-архітектурного опорного плану м. Тернополя» було серед додаткових у порядку денному і його розглядали після земельних питань. У депутатів до доповідача із цього питання, начальниці управління культури і мистецтв Світлана Козелко, запитань не було. Щоправда, депутат Іван Сорококліт поцікавився чому такий поспіх у вирішенні цього питання.

– Якщо ми готуємось до внесення змін до Генплану у наступному році, то нам необхідно зробити ряд речей необхідних для цього, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Тому, щоб ми не втрачали час і не затягували є пропозиція прийняти це рішення зараз. Опорний план застарілий, потребує змін, це більше технічні правки, ніж будь-які інші.

Четверо депутатів утрималися від голосування за цей проект, а 37 – підтримали.

Відповідно до прийнятого рішення виконавчий комітетмає розробити проект внесення змін до історико-архітектурного опорного плану Тернополя. Про інші важливі рішення, які прийняли на сесії, читайте у наступних матеріалах.