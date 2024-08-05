Зустрічається в однієї людини з двох мільйонів: у тернополянина виявили дуже рідкісне захворювання

45-річний пацієнт звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на погане самопочуття. Протягом 6 місяців він страждав на часті тонзиліти. Діагностика виявила високі показники креатиніну та сечовини, через що пацієнта направили на консультацію до нефролога.

Про це розповіли на сторінці «Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги» у фейсбуці, передає Терен.

Для додаткового обстеження хворого госпіталізували в терапевтичне відділення КНП «ТМКЛШД». Виявилось, що протягом попередніх двох днів у нього зменшилась кількість сечі. Аналізи показали критичні значення креатиніну, сечової кислоти та високі показники калію. На основі даних результатів діагностовано гостру ниркову недостатність. Пацієнта терміново перевели у реанімацію та провели нирковозамісну терапію.

На 3-4 добу з’явились нові симптоми: інтенсивне кровохаркання, зниження сатурації, наростання задишки. КТ показала двобічне полісегментарне ураження легень. На основі цих даних, наші лікарі нефролог та пульмонолог запідозрили синдром Гудпасчера. Це вкрай рідкісне прогресуюче автоімунне захворювання легенів та нирок, яке потребує негайного лікування для збереження життя пацієнта.

Це захворювання зустрічається лише у 0,5 випадків на 2 мільйони людей! Але для фахівців нашої лікарні немає нездоланних викликів, – йдеться у повідомленні.

Проведено додаткові обстеження та консультації з різними фахівцями, в тому числі з німецькою клінікою «Шаріте» по телероботу.

Вже за добу з’явились перші позитивні результати. Наразі стан пацієнта стабільний, спостерігається покращення, сатурація відновлена, а КТ підтвердила здоровий стан легень. Він регулярно проходить процедуру гемодіалізу та поступово повертається до звичного життя.

Синдром Гудпасчера небезпечний не лише тим, що він важкий у діагностуванні через свою рідкісність, а й тим, що погіршення стану пацієнта буває швидшим за можливість провести необхідне обстеження. У таких випадках кожен крок вимірюється хвилинами.