«Вшануймо пам’ять героїв» – таку акцію ініціює у Тернополі дружина загиблого офіцера Ольга Коновал. Жінка закликає бізнес зупиняти роботу на одну хвилину, аби вшанувати полеглих героїв.

Ряд українських міст вже підтримали ініціативу щодо вшанування українських героїв, – розповідає Ольга Коновал. Долучилася до акції також частина тернопільських підприємств. Вони зупиняються о 9.00, аби віддати шану полеглим героям.

«Я ініціюю акцію «Вшануймо пам’ять героїв» у місті Тернополі. Закликаю усіх зупинитися і подумати, закликаю тернопільський бізнес долучитися до хвилини вшанування полеглих героїв. Прошу всіх тернополян підтримувати, о 9.00 лише одна хвилина вашого життя за те, що вони віддали все своє життя. Маємо приклад багатьох українських міст, де достойно вшановують пам’ять загиблих українських героїв – це Полтава, Черкаси, Вінниця. А давайте Тернопіль зробимо прикладом», – зазначила Ольга Коновал.

Додамо, аби привернути увагу до ініціативи, тернопільські волонтери на хвилину о 9.00 перекривали дорогу біля обласної ради. Акції планують проводити кожного тижня.

Софія Романська