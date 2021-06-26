З нагоди 25-ї річниці Конституції України урочистості відбулися в 44-тій окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола, яка дислокується у Тернополі. Хвилиною мовчання вшанували пам`ять тих, хто загинув у зоні бойових дій на Східній Україні.

25 років минуло відтоді, як Верховна Рада України прийняла основний Закон, в якому задекларовані права та обов’язки кожного громадянина, а життя, здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою цінністю. Командир бригади, полковник Роман Дудченко привітав військовослужбовців та висловив їм щиру вдячність за службу на благо Збройних Сил України.

«Величезна подяка за щоденну працю, невтомну службу для України, захисту її територіальної цілісності від посягань ворога. На жаль, триває боротьба з ворогом, який загрожує суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. За ці роки ми не лише зупинили ворога, а й зберегли державу. У цей день бажаю вам мужності та витримки».

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків військовослужбовців відзначили грамотами та нагородами.