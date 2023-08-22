Жителя Тернопільського району оперативники затримали за вчинення грабежу. Зловмисник серед білого дня зірвав золотий ланцюжок з жертви й одразу поніс до ломбарду.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька Теребовлі та повідомила, що стала жертвою нападника, котрий підбіг до неї ззаду і зірвав з шиї золотий ланцюжок. Вартість прикраси жінка оцінила у вісім тисяч гривень.

За кілька годин оперативники затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ним виявився житель села Стара Могильниця Тернопільського району, 1994 року народження. Награбоване зловмисник одразу здав до ломбарду.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу.