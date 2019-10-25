У січні-вересні у Тернополі та області придбали 650 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $28 тис.

Сума витрат за 9 місяців в регіоні перевищила $18 млн. Найпопулярнішою маркою у регіоні було Renault, яких зареєстрували 130 авто на суму $2 млн. Також попитом користувалися Toyota і Nissan, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua. Серед компактних авто тернополяни найчастіше купували Peugeot 108. У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі – Renault Logan. Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. Лідером E-класу була Toyota Camry. Поміж позашляховиків найбільше продажів отримав кросовер Renault Duster, який виявився найпопулярнішим серед усіх класів.

Загалом, січні-вересні цього року українці придбали 61 тис нових автомобілів. Найпопулярнішою маркою в Україні було Renault, яких зареєстрували майже 9,5 тис авто на суму $150 млн. Також попитом користувалися Toyota і Kia. Загальна сума витрат у перші 9 місяців поточного року становила $2 млрд. Нагадаємо, у січні-вересні минулого року в Тернополі та області також зареєстрували 700 нових автомобілів, але сума витрат тоді становила $21 млн.