Мистецький проект «Зцілення живописом» реалізували у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги. Тепер приміщення лікувального закладу прикрашають картини київської художниці.

– «Зцілення живописом» – це всеукраїнська ініціатива, ціль якої – поширення культури живопису у медичних закладах та створення універсального простору для зцілення тіла і душі, – розповіли у лікарні. – Головна мета проекту – створити в лікарні атмосферу, яка сприятиме одужанню та підтримці ментального здоров’я. Це важливо як для пацієнтів, так і для медперсоналу, особливо в нинішній непростий для України час. Адже вченими доведено, що споглядання мистецьких творів допомагає зняти напругу, стрес, вивільнитися від тривоги та позбутися депресії.

Лікарня швидкої допомоги отримала у подарунок три картини від художниці з Києва Олександри Євсеєвої. Вона особисто передала полотна керівнику лікарні. Тепер яскраві картини «Спогади про літо», «Поле» та «Квіти з мого саду прикрашають стіни лікарні, створюючи атмосферу затишку та спокою для пацієнтів і медичного персоналу.

Директор медичного закладу Ярослав Чайківський з вдячністю прийняв подарунок, провів екскурсію лікарнею для художниці та запевнив, що картини відіграватимуть важливу роль у реабілітаційному процесі.

Ольга Трач

Фото зі сторінки лікарні у фейсбуці