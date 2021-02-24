На Тернопільщині нарешті потеплішало. Втім, різкі погодні зміни можуть призвести до проблем зі здоров’ям. Щоб знизити негативний вплив, лікарі радять більше відпочивати та збалансовано харчуватися.

Найбільше різкі погодні перепади відчувають старші люди. У них можуть загострюватися хронічні хвороби.

“Це вважається зривом адаптативних можливостей організму, якщо відбуваються такі зриви – це відображається конкретними симптомами. Можлива дуже різноманітна симптоматика. Найчастіше на погодні зміни реагують люди віку – від 45 до 55 років, у яких гормональна система дає збій. Їм важче адаптуватися до таких змін. Важливо відрегулювати свій розпорядок дня. Важливо лягати спати не пізніше 11.00. Якщо лягати спати пізніше, то вже сон буде неповноцінним, організм не зможе повноцінно відновлюватися та відпочивати. Також важливо відрегулювати своє харчування. Важливо мати повноцінний сніданок вранці, найкращими є круп’яні супи. Вони покращують кровообіг і дають можливість краще адаптуватися до холоду. Чай і канапка можуть бути перекусом на другий сніданок. Важливо вживати у достатній кількості овочі та фрукти, хоча б 500 грамів”, – розповіла лікарка-методистка обласного центру громадського здоров’я Ірина Гричук.

За прогнозами синоптиків, останній тиждень лютого буде порівняно теплим. Температурні показники місцями вдень сягатимуть десятиградусної позначки вище нуля. Вночі можливі незначні заморозки. Після двадцятиградусних морозів таке потепління для метеозалежних краян може бути стресовим.