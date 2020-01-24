Про стан нашого здоров’я можна дізнатись, роздивляючись свою шкіру, нігті, волосся та очі. Але й ноги можуть багато чого розповісти та попередити нас про розвиток захворювань.

Тяжкий робочий день, неправильне харчування та навіть перепади тиску можуть призвести до змін у ногах. Тим паче виникають ситуації, коли проблеми із кінцівками говорять про те, що час звернутися до спеціалістів. Тут головне не згаяти час. Кожному з нас важливо знати й сприймати сигнали організму вчасно, особливо, коли це стосується дискомфорту в ногах.

Наприклад, однією з причин болю в ногах може стати носіння незручного взуття впродовж дня. Уразі, якщо ноги весь час відчувають холод, то причиною може бути неправильний кровообіг, а інколи – неконтрольований діабет. Набряклість і часті болі в одній із кінцівок можуть виникнути внаслідок проблем із нирками, а постійні судоми – проблеми з щитоподібною залозою. Чи знали ви, що за станом здоров’я ніг можна визначити, чи є проблеми із печінкою, причому на ранніх стадіях? Якщо орган функціонує неправильно, то кінцівки почнуть сильно набрякати й покриватися мілкими судинними “зірочками”. Це відбувається внаслідок порушень з боку кровообігу між кишківником, селезінкою, підшлунковою та печінкою. Ще одним частим захворюванням ніг, яке може викликати дискомфорт, є наявність плоскостопості як у дітей, так і в дорослих. Не вдаючись до конкретних дій до запобігання та профілактики, є ризики отримати серйозні наслідки.

Профілактика захворювань ніг

Своєчасна, а головне рання діагностика – перший крок до запобігання серйозних хвороб у нижніх кінцівках. Краще розпочинати профілактику із підбору правильного взуття. Воно має бути не занадто вузьким, не на дуже високому підборі, не тиснути та не натирати п’яту та кісточки. Спеціалісти рекомендують обирати взуття із натуральних матеріалів. Щоправда, інколи, на дискомфорт у ногах може впливати не тільки взуття, а й спосіб життя або роботи. Уразі постійного перебування на ногах впродовж робочого дня, намагайтесь якомога більше рухатись і змінювати положення ніг, а також стояти на різних поверхнях.

Якщо є відчуття дискомфорту, то фахівці рекомендують застосовувати ортопедичні вироби, наприклад, устілки. Важливо те, що вони будуть корисні будь-кому, хто хоча б раз мав неприємні відчуття в ногах. Що стосується людей із сидячим типом роботи, то для них є інші ортопедичні вироби для забезпечення належного комфорту впродовж робочого дня. Це компресійний трикотаж – панчохи, колготки або шкарпетки як для чоловіків, так і для жінок. Такі вироби надають належну підтримку м’язам та судинам, таким чином покращується кровообіг.

Засоби для зменшення навантаження на ноги

Оскільки найпоширенішим захворюванням ніг серед дорослих і дітей є плоскостопість, фахівці рекомендують застосовувати ортопедичні устілки за перших проявів дискомфорту. Устілки ортопедичні – це лікувальні устілки для взуття зі спеціальним рельєфом для підтримання стопи. Саме стопи утримують на собі всю вагу тіла і максимальне навантаження на нього. Аби вони могли правильно виконувати свої функції, потрібні устілки. Такі ортопедичні вироби бувають різні:

– каркасні;

– супінатори-напівустілки;

– профілактичні;

– дитячі;

– лікувальні.

Зазвичай їх виготовляють із натуральних або синтетичних матеріалів. Завдяки цьому їх можна носити в будь-яку пору року. Вони також можуть відрізнятись формою та ступенем жорсткості.

До речі, такі вироби можна виготовляти на замовлення з урахуванням усіх особливостей будови стопи. Будьте готові, що декілька днів від початку носіння устілок вони вам заважатимуть. Розпочніть носити їх декілька годин на добу, поступово збільшуючи час перебування у взутті з устілками. Підібрати правильну устілку вам допоможе лікар-ортопед або спеціаліст з цього питання. До речі, консультацію також можна отримати від продавців-консультантів у спеціалізованих магазинах. Приміром, замовивши таку устілку в інтернет-магазині medtechnika.com.ua ви можете бути впевнені, що вам підберуть найкращий варіант саме для ваших потреб. Також можна відвідати “живий” магазин Рідні Медтехніка, який ви можете знайти у вашому місті.

Повернімося до вибору устілки. Дуже важливо правильно підібрати розмір виробу, враховуючи те, в якому взутті планується її застосування. Для зимового взуття краще обирати товсті ортопедичні устілки, вони, до речі, бувають зі спеціальним шаром із натуральної шерсті. Саме вона створює додатковий тепловий ефект. На літній період краще віддати перевагу устілкам відповідно до склепіння стопи. Устілку потрібно максимально щільно вставити у взуття, а п’ята повинна щільно притискатися до задньої частини взуття. Скільки носити такий виріб вам скаже лікар, адже все залежить від того, в якому стані ваші стопи. Але для профілактики плоскостопості носити устілки можна щодня.