У Тернополі знизилася вартість ПЛР-тестів. У центрі з контролю хвороб дослідження вартує 600 грн., в лабораторії обласної лікарні — 500 грн., а в приватних клініках — близько тисячі гривень.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, в обласному центрі з контролю хвороб щодня проводять більше тисячі ПЛР-досліджень. Вірусологи працюють цілодобово.

“Результат протестовані жителі краю можуть отримати на той самий день або на наступний день. Відбір матеріалу для дослідження проводиться щоденно з 8.30 до 13.00 год. за адресою: вул. Федьковича,13, м. Тернопіль. Результати можна отримати в день забору біологічного матеріалу у чергового, попередньо зателефонує працівник лабораторії і повідомить результат. Для виїзду закордон результат дослідження друкується на англійській мові та проставляється QR-код”.

Додамо, від початку пандемії COVID-19 методом ПЛР діагностували у 98 тис. жителів краю, одужання підтвердили у 86 тис. осіб.