Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня на автодорозі неподалік села Шляхтинці.
Як повідомляють у поліції, водій автомобіля ЗАЗ не врахував дорожньої ситуації та врізався у попутну іномарку Ford Focus, а кермувальник авто Hyundai Tucson, що рухався позаду, не встиг загальмувати і в’їхав у ЗАЗ.
У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка Ford. Її госпіталізували.
За фактом автопригоди тривають перевірки та вирішуються питання про внесення у ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу.
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