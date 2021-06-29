Зробили “паровозик”: на Тернопільщині зіткнулися три автомобілі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня на автодорозі неподалік села Шляхтинці.

Як повідомляють у поліції, водій автомобіля ЗАЗ не врахував дорожньої ситуації та врізався у попутну іномарку Ford Focus, а кермувальник авто Hyundai Tucson, що рухався позаду, не встиг загальмувати і в’їхав у ЗАЗ.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка Ford. Її госпіталізували.

За фактом автопригоди тривають перевірки та вирішуються питання про внесення у ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу.