Культурний відпочинок, судячи із світлин, не для наших людей.

Любомир Білинський виклав у соцмережі “Фейсбук” фотографію з “Циганки”. Там купи неприбраного сміття. Тернополяни залишили це після відпочинку, пише Галас.

“Дерев’яний понтон на “Циганці”. Відпочивати “вміємо”, – написав Любомир Білинський.

Тернополяни у коментарях висловлюють своє обурення:

“Худоба, а не люди”, – пише пані Наталія.

“Уроди, інакше не скажеш…

Ми з хлопцями зробили місток під кутківцями, вичистили берег, прибрали, почистили камиш, облаштували місце для вогню, поставили смітник, щоб ті, хто не хоче забирати своє сміття залишали його в бочці, а ми вже вивозили раз в тиждень. Але ж ні! Є уроди які всьо своє гмно лишають на березі або в воді на помості. І мені встидно за таких “рибаків”… навіть з облаштованої ділянки зроблять гадюшник. Таких треба відправляти на громадські роботи по прибиранню лісосмуг”, – написав Іван у коментарях.

Тернополянка Любов Синютка пише, що є відпочивальники, які прибирають:

“Хочу сказати не всі однакові! Вчора відпочивала під деревами поруч з понтоном, а біля нас компанія молодих накачаних і красивих людей. Мені так було приємно, коли вони почали збиратись додому , все зібрали в пакети потім в великі мішки і винесли до смітника. Було дуже приємно це бачити.

Я пишаюсь такою молодю є в нас майбутнє.

А бидло теж попадається, та не будемо всіх однією міркою міряти”, – пише жінка у коментарях.