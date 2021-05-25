На Бучаччині судили жінку за невиконання обов’язків щодо неповнолітньої доньки, щоправда справа закінчилась отриманням лиш попередження.

Її неповнолітня донька поїхала у райцентр на піцу, але поїздка завершилась алкогольним отруєнням, пише Терноград.

Про це йдеться у постанові Бучацького райсуду від 12 травня. Як зазначено у ній,18 квітня жінка ухилилась від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо виховання доньки, допустивши її перебування у закладі громадського харчування після 22.00 год. без супроводу дорослих, що в подальшому призвело до отруєння доньки алкоголем.

Таким чином вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Жінка свою вину визнала. Пояснила, що того дня донька відпросилась на піцу у райцентр. Оскільки її разом з подругами мав підвезти батько однієї з них, то й відпустила. Ввечері, близько 21-ї години донька зателефонувала та повідомила, що вони уже в селі. Мовляв, піде ще до подруги і незабаром повернеться.

Та коли і до 22-ї не повернулась, почала їй телефонувати, однак дочка уже на дзвінки не відповідала. І вже близько 23-ї години на дзвінок відповів незнайомець, який сказав, що її донька ймовірно перебуває у стані алкогольного сп’яніння біля піцерії і він же викликав швидку.

У суді жінка розповіла, що раніше таких випадків не було – дитина алкоголю не вживала, дуже добре вчиться, отримує похвальні листи та ніколи раніше її не обманювала.

Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку про наявність в дії жінки складу адмінправопорушення за ч.1 ст.184 КУпАП. Тож визнав її винною і наклав на неї адміністративне стягнення у виді попередження.