Зрізав два дерева – отримав три протоколи: резонансний випадок у Тернополі

На тернополянина, що самовільно зрізав дерева на вул. Корольова, 2, складено три протоколи про адміністративні правопорушення.

Реагуючи на звернення тернополян щодо самовільного зрізання мешканцем будинку дерев на прибудинковій територій за адресою вул. Корольова, 2, на місце виїжджала муніципальна інспекція для проведення перевірки.

За результатами роботи, інспекторами зафіксовано даний факт самовільної зрізки дерев без наявності дозволу (ордера на видалення зелених насаджень).

На порушника оформлено два адміністративних протоколи за знищення дерев та один – за складування гілля на території зелених насаджень.