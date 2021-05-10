Тернопільський співак Юрій Футуйма презентував нову пісню, присвячену темі заробітчанства та тузі за домом.

Композиція стрімко набирає популярності в мережі Youtube, а користувачі залишають схвальні відгуки, пише 0352.ua.

Пісня належить авторству поета-пісняра та композитора Михайла Гандзоли. Як зазначають слухачі, вона глибоко торкає душу кожного українця. Особливо тепер, коли поміж країнами виросли особливо суворі карантинні бар’єри.

“Хочемо розкрити проблемну тему заробітчанства, що є надто болючою для нашого народу.

Цим самим ми хочемо звернути увагу нашого уряду, що вже давно слід докласти значних зусиль, щоби наші люди не виїжджали за кордон на заробітки, а за свою самовіддану працю мали достойну зарплату і достойне проживання в своїй рідній і дорогій серцю державі, яка зветься Україна!”, – ідеться у коментарі Юрія Футуйми.