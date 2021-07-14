Народна хорова капела «Зоринка» дитячої хорової школи «Зоринка» імені Ізидора Доскоча стала переможцем першого туру IX Всеукраїнського хорового конкурсу імені Миколи Леонтовича.

Це найпрестижніший хоровий конкурс України, і цього року він присвячений сторіччю Всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Відбувається він у два тури. Для хорів Тернопільської та Львівської областей перший тур пройшов нещодавно у Тернопільській обласній філармонії. Сусідню область представляло п’ять колективів, а нашу – три – і всі дитячі. Переможці першого туру з різних областей України змагатимуться за звання найкращих 16-17 жовтня у Києві.

– Дорога до перемог не буває легкою, але її долають наполегливість, праця і любов, – каже Анжела Доскоч, художній керівник «Зоринки», заслужений працівник освіти України. – Саме так прозвучав завершальний акорд нашого ювілейного року. Високопрофесійне журі одностайно обрало переможцем конкурсу “Зоринку” з поміж кращих хорових колективів України. Ми вдячні за таку оцінку творчої праці, бо це поклик до наступних сходжень та запорука нових перемог.

Щодо учасників зі Львівської області, то журі визнало найкращими муніципальний камерний хор «Легенда» із Дрогобича. Вони отримали першу премію в номінації «Камерні хори».

– Конкурсна програма пройшла з особливим динамізмом, кожен виступ вирізнявся високим рівнем виконавської майстерності, особливою манерою виконання, сценічною культурою, – розповів член журі Анатолій Ороновський, голова Тернопільського осередку всеукраїнської хорової спілки імені Миколи Леонтовича, голова предметно-циклової комісії «Хорове диригування Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва ТНПУ імені Володимира Гнатюка, заслужений діяч мистецтв України. – Учасники конкурсу показали справжню любов до мистецтва і безмежні духовні можливості для втілення задуму композитора.

За результатами конкурсу всі колективи отримали диплом учасника та диплом лауреата у різних категоріях. У фіналі конкурсу визначать володаря Гран-прі, а також по три кращі колективи у кожній номінації. Окрім дипломів переможці отримають також грошові премії.

Фото зі сторінки Анжели Доскоч у фейсбуці