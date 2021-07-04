«Astro Run» – змагання під такою назвою організовують поблизу Тернополя наступними вихідними. Забіги стартуватимуть з території Астрономічної обсерваторії с. Лозова. Переможців чекають грошові нагороди, кубки та грамоти.

«Astro Run» передбачає два забіги на дистанції 18,5 та 5,3 км. Усі учасники отримають пам’ятні медалі, а також можливість виграти суперприз – телескоп. Як зазначив співорганізатор забігів, рандеївець Юрій Іванечко, після змагань всі учасники зможуть спостерігати за зоряним небом за допомогою телескопу.

«Відбуватиметься це у Лозівській астрономічній обсерваторії, що є першою в Україні сільською сучасною автоматизованою обсерваторією. Зокрема, після завершення забігу відбудеться пізнавальна, візуальна екскурсія зоряним небом, де можна буде дізнатися більше про етимологію зірок, сузір’їв та побачити їх розташування на небосхилі. Присутні зможуть насолодитися виставкою різноманітних небесних об’єктів, послухати коротенькі, але цікаві лекції та побачити крізь телескоп планети, галактики, зоряні скупчення. Для дітей відбудеться показ тематичних і пізнавальних фільмів. І все це під куполом зоряного неба, духмяної літньої української ночі з ароматами квітів, запахом кави і чаю та солодощами».

Щоб взяти участь у забігу, необхідно попередньо зареєструватися. Виручені кошти будуть спрямовані для закупівлі необхідного обладнання та подальшого розвитку єдиної в Україні автоматизованої шкільної астрономічної обсерваторії. Щоб підготуватися до змагань, бігунам радять відвідувати тренування, що відбуваються біля Тернопільського ставу.