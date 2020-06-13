Сьогодні в Запоріжжі у матчі чемпіонату УПЛ “Зоря” зустрінеться з “Динамо”. Ще порівняно недавно досить рядовий матч нині, в силу становища команд в таблиці, набуває досить важливого турнірного значення.

Коли матч “Зоря” – “Динамо” щось особливо вирішував саме з турнірної точки зору? Якщо не зраджує пам’ять – ще у 1972 р, коли команда з обласного центру (тодішнього Ворошиловграда) вперше втрутилася в суперечку столичних грандів і завоювала титул чемпіона СРСР. Відтоді чимало води сплило і в Лугані, і в Дніпрі; “Зоря” нині базується в Запоріжжі, поволі намагаючись привчити місцевих вболівальників до сприйняття себе як “своєї” (тим більше, що тамтешній “Металург” безнадійно скніє на дні турнірної таблиці Першої ліги). Труди вимуштруваного німецькою Бундеслігою Віктора Скрипника дали результат, і в нинішньому “зібганому” сезоні “Зоря” досить реально претендує на срібні нагороди чемпіонату, а відтак – на потрапляння в кваліфікацію Ліги чемпіонів. От тільки… чи здатна буде команда підняти вантаж, який може зненацька звалитися на неї? Зовсім нещодавно з’явилася інформація, що “Зоря” має серйозні проблеми з фінансуванням і може взагалі припинити своє існування. Для українського футболу, й без того не “перенаселеному” самобутніми колективами, це, погодьтеся, було б важкою втратою. Це не єдина проблема, яка може постати перед тренерським складом. По завершенні сезону, доводилося чути, повернуться до Києва орендовані в “Динамо” Лєднєв і Тимчик, роль яких у нинішній “Зорі” досить суттєва.

Напередодні матчу в Запоріжжі фахівці віддають перевагу “Динамо”, хоча, якщо взяти до уваги результати команд в нинішньому сезоні, це передбачення грішить на недостатню обгрунтованість. “Зоря” має в активі перемоги і над “Шахтарем”, і над тим же “Динамо”, в той час як кияни в п’яти поєдинках сезону тричі поступилося гірникам, на своєму полі програло “Зорі” (1:2), перед тим марнотратно розгубивши перевагу в два м’ячі над нею в Запоріжжі (2:2). Це, за однакової кількості здобутих очок, наразі дає запорізьким луганцям перевагу. Як складеться сьогоднішній поєдинок? Думки знаних у футболі осіб:

Олександр Заваров: “Думаю, на нас чекає хороша гра, в якій емоції будуть зашкалювати”.

Сергій Нагорняк: “Це не вирішальна гра. У переможця буде хіба що невелика моральна перевага. Ясно, що осічки ніхто допускати не хоче, але навіть за такого розкладу шанси виправити ситуацію ще будуть”.

А ось прогнози на матч “Зоря” – “Динамо” від тернопільських шанувальників (в переважній більшості) футболу:

Володимир Венгринович, екс-гравець “Ниви” – 1:2

Михайло Ониськів, журналіст, поет – 2:2

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 1:1

Ярослав Мармаш, голова Асоціації спортивних журналістів – 0:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Ігор Загородній, пенсіонер – 0:2

Щоб трохи врівноважити очевидну “продинамівську” налаштованість наших оракулів, дам свій прогноз:

Ігор Дуда, журналіст – 1:0