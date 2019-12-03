Напевно, магія імені безсумнівно геніального футболіста сучасності Ліонеля Мессі продовжує впливати на організаторів усіляких плебісцитів – настільки, що вони, здається заздалегідь ладні вчергове проголосити аргентинця найкращим. Навіть незважаючи на те, що досягнення інших гравців у конкретний проміжок часу можуть здаватися й більш вагомими. М’яко кажучи, подив викликало вручення саме Ліонелю “Золотого м’яча” найкращого футболісту Кубку світу-2014 р. у Бразилії. У фіналі його команда поступилася Німеччині і, приміром, її хавбек і головний “мозковий центр” Тоні Кроос, на думку багатьох, значно більше заслуговував на визнання найкращим. Але ж… мусіли організатори хоч чимось порадувати невтішного Мессі, якого у фінальному поєдинку не те що зовсім не було видно, однак спалахував він якось епізодично і “системоутворюючим” фактором гри своєї збірної так і не став.

Як не був він ним і на минулорічному Кубку світу в Росії, де Аргентина зійшла з дистанції вже на стадії 1/8, поступившись майбутнім чемпіонам – французам. А до того, у групі, ще й була оглушливо битою хорватами (0:3). Цей факт організатори і учасники опитування “Золотого м’яча” вже не могли ігнорувати, і капітан збірної Хорватії Лука Модріч, який привів свою збірну до звання віце-чемпіонів світу, а з “Реалом” вчергове виграв Лігу чемпіонів, вперше за багато років втрутився у незмінний дует переможців “Золотого м’яча” (Ballon d’Or). В іншому випадку, думається, європейських футбольних чиновників просто не зрозуміли б.

У цьому сезоні Л.Мессі, як звично, тягне на собі “Барселону”, вигравши з нею навесні іспанську Прімеру. В той же час у півфіналі Ліги чемпіонів після домашніх 3:0 каталонський клуб був розтрощений на виїзді “Ліверпулем” – 0:4. Однією з найяскравіших постатей у складі переможців був голландець Найджел Ван Дейк. Про капітана клубу з міста Beatles, який, до того ж, цементував захист потужної нині збірної Нідерландів, одразу ж заговорили як про головного претендента на цьогорічний “Золотий м’яч”. Тим часом влітку на Кубку Америки Л.Мессі і його збірна посіла третє місце, а самого Мессі марно шукати серед авторів голів, починаючи зі стадії чвертьфіналу. Так, восени він справно забивав за “Барсу” і в Прімері, і в Лізі чемпіонів, але все ж чомусь здавалося, що, так би мовити, за сукупністю річних заслуг “Золотий м’яч” таки дістанеться Ван Дейку – тим більше, що серед представників “країни тюльпанів” він востаннє діставався ще М.Ван Бастену в 1992 р.

Але – ось думка самого Ван Дейка після церемонії: “Для мене це був неймовірний рік. Я був близький до “Золотого м’яча”, але… що поробиш, коли граєш в час таких футболістів. Потрібно поважати їх велич”. Можна припустити, що у словах голландця певна щирість межує з не меншою дозою прихованого сарказму, але факти є фактом: Ліонель Мессі завоював свій шостий (!) “Золотий м’яч”. Можливо, дехто з цим не погодиться, але буде чимало й тих, хто вважає це присудження цілком справедливим. Ван Дейку ж залишається втішатися тим, що йому вдалося “вклинитися” в дует поперемінних переможців плебісциту видання France Football багатьох останніх років: Мессі і Роналду. Останній, до речі, вирішив навіть не вшановувати своєю присутністю яскраво-гламурну церемонію в Парижі, мабуть, вважаючи третю позицію в списку невартою того, щоб зайвий раз “мотатися” з Турина до Парижа. Навіть в авіалайнерах елітного класу…

Ігор Дуда