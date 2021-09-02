Як не дивно, але лотерея Золотий Кубок більшості користувачів відома як онлайн-казино. Користувачі в масі своїй не бачать різниці, оскільки чисто візуально Золотий Кубок – це класичне онлайн-казино. Однак, якщо заглибитися в деталі, то з’ясується, що Золотий Кубок працює за ліцензією Української національної лотереї, а всі представлені на сайті ігрові автомати – це лотомати власного виробництва, майстерно стилізовані під класичні слоти. Як це можливо?

Золотий Кубок – це лотерея з юридичної точки зору, тому потрапляє під дію відповідних законів і відповідним чином оподатковується. Працює онлайн-казино Золотий Кубок в цифровому просторі України вже давно, але при цьому легально – саме статус лотереї дозволяв організації вести свою діяльність, незважаючи на законодавчу заборону азартних ігор. З цієї ж причини Золотий Кубок не поспішає міняти форму організації – на відміну від класичних онлайн-казино, його «ігрові автомати» не мають RTP і не передбачають використання генератора випадкових чисел. Всі виграші мають однаковий коефіцієнт, а результат генерується шляхом друку цифрового лотерейного квитка – цей процес візуалізується як обертання барабанів ігрового автомата.

Азартні ігри в онлайн-казино Золотий Кубок

Більшість гемблерів не помічають особливостей Золотого Кубка, оскільки механіка його роботи і асортимент доступних розваг нічим ці особливості не видають. Так, якщо не вникати в подробиці, то до послуг гравців:

● ігрові автомати від провідних розробників, включаючи найпопулярніші моделі;

● карткові ігри і різні типи рулетки;

● турніри, акції, розіграші та інші внутрішні змагання для користувачів.

Всі ці розваги можна знайти в будь-якому онлайн-казино. При цьому Золотий Кубок пропонує гравцям комфортні умови гри, приємні бонуси і чуйну технічну підтримку, завдяки чому багато і вибирають це онлайн-казино. Плюс тут відсутні приховані платежі, а якщо представникам технічної підтримки прямо поставити питання про лотерейні особливості майданчика і механіку нарахування виграшів – вони опишуть ситуацію, як вона є. Чесність стосовно гравців і зручність користування – основні переваги онлайн-казино Золотий Кубок, завдяки яким воно завоювало повагу багатьох гемблерів в Україні та за її межами.