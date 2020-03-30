В рамках проєкту «Озеленення України» днями у Тернополі на території парку імені Т. Г. Шевченка з’явилися нові зелені насадження.

Роботи з висадження здійснили 27 березня працівники комунальних служб міста.

Тож відтепер на схилі біля пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України, будуть рости 30 кущів виду «Золотий дощ».

До слова, у цьому місяці в паркових зонах Тернополя вже здійснювали висадку дерев, зокрема, в парку Національного відродження та парку імені Т. Г. Шевченка.