У п’ятницю, 23 квітня, на території Тернопільської громади пройшла перша загальноміська толока, у межах якої відбулося висадження декоративних дерев та кущів на території парку імені Тараса Шевченка і парку Національного відродження.

До посадки зелених насаджень долучився і міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Традиційно, частина заходів в межах загальноміської толоки – це посадка молодих саджанців декоративних і багаторічних зелених насаджень. Сьогодні висаджуємо клени, сакури, туї, ясені, граби та кущі барбарису поруч з пам’ятником жертвам Чорнобильської катастрофи у парку Національного відродження та на алеї, яка веде від літака до центрального фонтану у парку. Сподіваюся, ці декоративні зелені насадження стануть додатковою окрасою не лише цього парку, а й усього нашого міста», – розповів міський голова Сергій Надал.

Додамо, під час акції у парку Національного відродження було висаджено 10 туй, 35 троянд, 30 кленів, 30 ясенів, 30 грабів, 24 сакури, 20 кущів барбарису, 8 кущів виду «Золотий дощ» та 6 кущів клену декоративного. У парку ім. Т. Шевченка висадили близько 30-ти нових дерев та кущів Софори японської, Кладрастису жовтого (Жовте дерево) та Красивоягідника Бодін’єра (Бісер синій).