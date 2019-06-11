Одну золоту, одну срібну і три бронзові медалі вибороли тернополяни на Чемпіонаті України з віндсерфінгу.

Змагання ці вперше проходили у нашому місті 6-10 червня на Тернопільському ставі. У них брало участь 24 спортсмени із Миколаєва, Дніпра, Донецька, Світловодська і Тернополя, причому тернополян було найбільше – 12 осіб. Чемпіонат проводили у двох класах вітрильних дошок: RS:X – серед дорослих спортсменів та Bic-Techno 293 – серед юнаків і дівчат.

Упродовж змагань погода була мінливою: то штиль, то шквал, то злива, то спека. Та це не завадило перегоновому комітету змагань провести вісім гонок. За правилами вітрильного спорту достатньо чотирьох гонок, щоб визначити кращих спортсменів. Таким чином звання Чемпіонів України з віндсерфінгу у класі RS:X отримали Олександр Гончаренко та Анастасія Валькевич з Миколаєва, у класі Techno 293 – Іван Колодницький з Тернополя та Анжеліка Гарькава із Світловодська.

Щодо інших перемог тернополян, то друге місце у змаганнях серед дорослих зайняла Євгенія Ренкас, яка тривалий час не займалася віндсерфінгом, і тільки нещодавно знову стала ходити під вітрилом. А три бронзові нагороди вибороли: Мар’ян Воловець у класі RS:X та Тігран Данієлян і Єва Авдеєнко-Золота у класі Bic-Techno 293.

Головний суддя змагань Михайло Райхерт відзначив, що перегони у Тернополі пройшли на високому організаційному рівні: тут є необхідні умови для розташування дистанції гонок, відповідна інфраструктура. Щодо результатів тернополян, то за словами Михайла Райхерта серед них є багато талановитих спортсменів, але щоб вони показували високі результати їм необхідне нове оснащення, тобто дошки і вітрила. Загалом же, учасники змагань показали гідний рівень підготовки, а найголовніше – велике бажання перемагати.

Ольга Трач

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На фото: Тернополянин Мар’ян Воловець став бронзовим призером Чемпіонату України з віндсерфінгу серед дорослих