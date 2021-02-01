“Золоті журавки” з Тернополя колядували на три міста

Онлайн-коляда об’єднала жителів трьох західноукраїнських міст: Тернополя, Львова, Хмельницького. Наш обласний центр представляв ансамбль «Золоті журавки».

Онлайн-коляду влаштували у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Відтак у дійстві взяли участь відвідувачі цього центру.

«Наприкінці січня відбулося дуже приємне дійство: онлайн колядування. Активними учасниками стали виконавці ансамблю “Золоті журавки” у місті Тернополі. А загалом коляда об’єднала Тернопіль, Львів та Хмельницький. Дійство проходило у нашому міському територіальному центрі. Щиро вдячна за можливість бути присутньою на даному заході», – зазначає волонтерка Марія Ратушняк.

Додамо, онлайн-коляда стала популярною у нашому регіоні цього року. Колядувати у такий спосіб почали через коронавірус. Відтак пандемія внесла чимало змін до традиційного відзначення великих свят.